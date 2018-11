PM prende 6 homens e apreende 3 adolescentes por roubo e tráfico

Manaus – Policiais militares prenderam seis homens por roubo e tráfico de drogas, entre a noite de quinta-feira (15) e madrugada desta sexta-feira (16). Nestas ocorrências, três adolescentes foram apreendidos e três veículos roubados foram recuperados.

A primeira ocorrência policial ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Após trocar tiros com policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois adolescentes de 17 anos e um homem de 18 anos foram detidos. O trio havia acabado de efetuar um roubo em uma lanchonete e estava fugindo em um carro Voyage branco, roubado.

Durante a perseguição policial, o grupo tentou abandonar o veículo na rua Malvarisco e começou a atirar com uma arma calibre 12. Com os suspeitos, os PMs conseguiram recuperar uma TV de 32 polegadas e o carro.

Nova Esperança

Já outro trio foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste da cidade, após abordagem policial no beco Buriti. Com os homens - dois de 28 anos e um de 29 anos - os policias da 19ª Cicom encontraram uma espingarda calibre 12, com duas munições intactas, uma munição deflagrada e 23 porções de substância entorpecentes.

Na rua Samambaia, bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste da capital, um homem de 23 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, os policiais da 14ª Cicom apreenderam nove trouxinhas de maconha, duas trouxinhas de cocaína e uma trouxinha de oxi.

No bairro Compensa, Zona Oeste, um homem de 19 anos foi preso e um adolescente apreendido após roubarem uma motocicleta na rua Joaquim Cardoso. A dupla foi detida e apresentada por policiais da 8ª Cicom na 19ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Veículo recuperado

Um Fiat Punto vermelho, roubado, foi recuperado na rua Ana Ximenes, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O veículo estava abandonado na via e foi recuperado por policiais da 30ª Cicom.

