Polícia apreende 250 kg de drogas e prende 4 pessoas em operação no AM

Manaus - Presas com 250 kg de drogas, quatro pessoas serão apresentadas neste sábado (17), durante coletiva de imprensa às 9h na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Neste ano, de janeiro a setembro, quase 7 toneladas de drogas foram apreendidas no Amazonas, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os entorpecentes foram apreendidos em nova ação conjunta entre a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) e Delegacia Fluvial (Deflu), no âmbito da Operação Banzeiro, no município de Manacapuru.

