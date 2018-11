Forças de segurança fazem operação na Zona Leste de Manaus

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, na noite de sexta-feira (16), mais uma fase da operação "Saturação" na Zona Leste da Capital. Com a presença de mais de 30 policiais civis e militares, a operação percorreu a Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes e Zumbi dos Palmares.

Secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares | Foto: Bruno Zanardo/Secom





O objetivo da ação, segundo o Secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares, é fazer uma varredura na área, aproximar a polícia da população e fazer com que a comunidade se sinta segura.

“Nós entramos nos bairros, nos becos, pontes e vielas e fazemos abordagens, conversamos com os moradores e isso faz com que a comunidade se aproxime da polícia e denunciem os crimes. Polícia de mãos dadas com a população contra a criminalidade”, afirmou.

Policiais nos becos das comunidades | Foto: Bruno Zanardo/Secom

A operação contou com presença do Subcomandante da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, do coordenador do grupo FERA, delegado Juan Valério e do comandante da Companhia de Operações Especiais (COE), capitão Laercio Arndt. Durante a ação, os policiais efetuaram abordagens de motocicletas e carros.



