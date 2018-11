Jovem de 18 anos morre após ser baleado durante briga, na Redenção

Manaus - Um jovem 18 anos morreu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, na madrugada deste domingo (18), após ser alvejado com dois tiros. O crime aconteceu por volta das 4h, na rua São Francisco, bairro Redenção, Zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com informações da polícia, o jovem estava conversando com um grupo de pessoas, quando se envolveu em uma briga com três homens. Um deles, sacou uma arma de fogo, e efetuou dois disparos na direção da vítima.

Os suspeitos fugiram em seguida e não foram identificados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos moradores, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada no SPA.

Testemunhas relatam à polícia que o crime foi motivado por um acerto de contas, já que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

