Acerto de contas: autônomo é executado na frente da esposa no Tarumã

Manaus - Um autônomo de 22 anos foi assassinado com três tiros na noite deste sábado (17), no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, o crime teria relação com o tráfico de drogas.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem estava em uma banca de churrasco aguardando para ser atendido, acompanhado da esposa, na avenida do Turismo, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram.

O garupa desceu da moto, tirou o capacete e efetuou três tiros à queima-roupa na vítima. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na Zona Norte da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 20h36. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas. Na ocasião do crime, a vítima empurrou a esposa para não ser atingida. O caso será investigado pela DEHS.

