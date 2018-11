Homem é morto por suposta dívida com traficantes, no Nova Esperança

Manaus - Um autônomo de 31 anos foi executado com cinco tiros na noite deste sábado (17), enquanto caminhava pela rua Almada Negreiros, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das 22h30. A vítima foi surpreendida a tiros por dois homens desconhecidos, que estavam em um carro modelo Voyage prata, placa não identificada.

Ao ser atingido por um dos disparos, o autônomo ainda tentou correr, mas caiu na calçada. Nesse momento, um dos assassinos desceu do veículo e disparou outras vezes na vítima. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

A equipe da perícia no local | Foto: Josemar Antunes

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos moradores, mas ao chegar no local, o homem já estava morto. Os moradores relataram que a vítima era usuária de drogas e estava devendo em uma "boca de fumo" da área.

Ainda conforme informações de moradores, outros homicídios registrados no bairro foram com as mesmas caraterísticas. Segundo eles, os criminosos sempre estão em Voyage, de cor prata.

Câmeras de segurança de residências próximas ao local do crime devem ajudar na identificação na dos autores.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar a morte com ligação ao tráfico de drogas.

