Jovem é carbonizado após ser torturado em 'tribunal do crime' do PCC

Campo Grande (MS) - Depois de um conflito com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o jovem Edgar Nunes da Silva, de 22 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um carro no domingo (19) em um ramal.

Dois homens foram presos pela polícia e um adolescente de 16 anos, suspeito de envolvimento, está foragido.

O crime aconteceu na rua rua Elias Catan, no Jardim Anache, Campo Grande, no início da manhã de ontem. O carro, modelo Fiat Uno, com final da placa 2558, foi completamente destruído pelas chamas. A Polícia Civil informou que a vítima foi morta durante o "tribunal do crime", organizado por integrantes da facção.

O motivo, segundo as autoridades, seria por rivalidade entre facções criminosas. Em 2013, Edgar fez uma publicação nas redes sociais se identificado como membro da facção Comando Vermelho (CV).

Desde aí, a rixa entre ele e os autores do crime se intensificou. O delegado Leandro Costa de Lacerda ainda apontou que a ordem de homicídio partiu da Penitenciaria de Segurança Máxima da Capital.

As investigações em torno do caso indicam que Jovem morreu com diversas facadas no pescoço e teria ficado em cárcere privado por aproximadamente 12 horas.

Foram presos Paulo Henrique da Silva, de 18 anos, e Fernando Barbosa da Silva, de 29 anos. Um adolescente de 16 anos também estaria envolvido no crime, mas não há informações se ele foi apreendido. Além desses, a polícia procura por mais dois foragidos.

Na última sexta-feira (16), o Edgar teria ido até a casa de Paulo para tentar resolver a rivalidade, mas foi mantido em cárcere na residência, localizada no bairro Tarsila do Amaral, e foi julgado no "tribunal" no PCC.

Leia mais

Fuga de presos da FDN é frustrada após túnel ser revelado no CDPM

Corpo de adolescente é encontrado com sinais de tortura em ramal