Rixa de 16 anos: enteado mata padrasto a facadas em Parintins

Parintins (AM) – O vigilante Ozeas Vieira Matos, de 72 anos, foi assassinado com várias facadas, na tarde de domingo (18), na comunidade Santa Terezeinha do Aninga, no município de Parintins (a 369 km de Manaus).

O autor do crime é enteado da vítima, identificado pela polícia como Jesus Emanuel da Silva Cavalcante, de 25 anos, que também ficou ferido e foi levado para o hospital.

Conforme informações da polícia, o padrasto e o enteado teriam uma rixa há 16 anos anos. O motivo seria uma suposta tentativa de abuso sexual de Ozeas contra a irmã de Jesus.

Na ocasião do crime, os dois começaram uma discussão e chegaram a travar uma luta corporal. O vigilante estava armado com terçado e o enteado com uma faca.

Durante a briga, Ozeas desferiu alguns golpes no enteado, mas acabou sendo atingido com quatro facadas. Um dos golpes atingiu o coração do idoso.

A polícia foi acionada e Jesus foi levado para o hospital, onde passou por um procedimento cirúrgico. O estado de saúde dele é estável.

Quando receber alta, Jesus Emanuel será levado para a Delegacia do Municípios. O corpo de Oseas será trazido para Manaus, onde será sepultado. A Polícia Civil está investigando o homicídio.

