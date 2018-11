Vídeo: homem filma execução de rival com celular

| Autor: Divulgação

O assassinato de Wesley Rodrigues de Almeida, 26 anos, foi filmado pelo próprio assassino e divulgado nas redes sociais. O crime aconteceu na t arde de domingo (18), no loteamento Vale Verde, em Caxias do Sul.

O vídeo começa com o atirador correndo na direção da vítima, que aparece nas imagens parado, na Rua Adelino Andreatta Samorro, amarrando cadarço do tênis.

O homem foi morto com vários disparos | Foto: Divulgação

Nas imagens é possível ver o assassino, já com o revólver na mão, se aproximando da vítima e, em seguida, efetuado os disparos. Wesly cai na calçada e o criminoso continua atirando.

Ao fundo, é possível perceber notificações de mensagens no celular do autor. Na sequência, o criminoso foge, ainda com celular filmando.

