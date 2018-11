Presos homens que faziam arrastão no Novo Israel e Colônia Terra Nova

Manaus - Após uma perseguição e troca de tiros com a polícia, dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (19). Os suspeitos haviam roubado um carro de um motorista de aplicativo e estavam praticando uma série de assaltos em bairros da Zona Norte de Manaus.

Conforme o motorista que teve o carro roubado, os suspeitos solicitaram uma corrida na rua Xiborena, no bairro São José, Zona Leste e anunciaram o assalto na avenida Grande Circular. “Um deles, que estava no banco de trás, colocou uma arma na minha nuca e disse que só queria o carro, na hora imaginei que a arma era de brinquedo, pensei até em reagir, porém o outro estava do meu lado. Eu saí do veículo e eles fugiram”, disse o a vítima de 34 anos.

Depois de roubarem o carro, os suspeitos passaram a fazer “arrastão” em paradas de ônibus dos bairros Colônia Terra Nova e Novo Israel. Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), perceberam a ação criminosa e passaram a perseguir os suspeitos.

Suspeitos bateram em muro de um estabelecimento comercial | Foto: Marcely Gomes

Durante a fuga os criminosos bateram na mureta de um estabelecimento comercial, na rua Monte Horebe, e depois colidiram contra dois veículos que estavam estacionados na calçada.

“Depois de colidirem, eles tentaram fugir a pé e atiraram contra a guarnição. Um deles ficou ferido e foi capturado. O outro correu mas foi pego logo em seguida. Temos a informação que tem um terceiro envolvido, porém não conseguimos localizar”, disse o um tenente da 18ª Cicom, que pediu para ter a identidade preservada.

Uma arma, celulares, relógios e dinheiro foram recuperadora pela polícia.

O suspeito ferido foi levado ao Hospital Platão Araújo e após os procedimentos médico foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Cerca de sete vítimas dos assaltos compareceram à delegacia e fizeram as identificações dos suspeitos.

Perseguição policial marcou a ação na Zona Norte de Manaus | Foto: Marcely Gomes

