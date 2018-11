AM: 7 mulheres são detidas por tentarem entrar com drogas em presídios

Manaus - Mais um fim de semana em que visitantes tentam entrar nas penitenciárias com entorpecentes. No entanto, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou o flagrante de sete visitantes com materiais proibidos, sendo a maioria com entorpecentes, em três unidades prisionais de Manaus.

Na sexta-feira (16/11), o Centro de Detenção Provisória de Masculino 2 (CDPM 2) registrou duas das sete ocorrências, no sábado (17/11), o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) registrou quatro ocorrências e no domingo (18/11) a Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), teve apenas um flagrante.

Nas ocorrências foram apreendidos quase 2 quilos de substâncias entorpecentes, entretanto o caso que mais chamou a atenção da segurança foi a apreensão de um celular de tamanho bem inferior aos demais aparelhos à venda no mercado atual.

Todos os visitantes passaram pelos procedimentos de revista para adentrarem nos presídios, e os entorpecentes foram detectados escondidos nas partes íntimas dos detidos em flagrante durante revista no “body scan”, o scanner corporal instalado em todas as unidades prisionais.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Cleitman Coelho, todos os visitantes flagrados no final de semana foram conduzidos às delegacias para os procedimentos de flagrante. “Entorpecentes são proibidos em unidades prisionais, e mais que isso, o porte de drogas e a tentativa de introduzir esse material nos presídios são classificados como tráfico”, disse.

Flagrantes - As duas visitantes flagradas no CDPM 2 na sexta-feira foram: Maria das Dores Neves Dias, que iria visitar o interno Elson Lima da Costa Neto, na cela 5, pavilhão 5 inferior; e Alexandra Baia dos Santos, cadastrada como visita do detento Jeferson Soares da Costa, da cela 2 do pavilhão inferior 3 da unidade prisional. Ambas estavam com uma porção de substância entorpecente.

No Compaj, a visitante Janaína Marinho Cardoso foi flagrada com 400 gramas de substância entorpecente enquanto dava entrada na unidade para visitar o interno Marcelo Lima Mitoso, do pavilhão 5, ala 2 da unidade. A mesma quantidade de entorpecente estava com Nelsiane Queiroz da Silva. Ela iria visitar o companheiro Leandro Torres do Nascimento, interno do pavilhão 3, ala 2, cela 6 da unidade prisional.

Outra ocorrência foi de Tatiana Duarte dos Santos, que deu entrada como visita do interno Nilcélio Fonseca Garcia, foi detida em flagrante com 110 gramas de entorpecente. Outro registro no Compaj foi de Telrimar da Silva Costa, ela estava com um mini celular escondido nas partes íntimas. Ela estava cadastrada para visitar o companheiro Luís Freitas Veloso, interno do pavilhão 3, ala 1 e cela 1 da unidade prisional.

Já na PFM, no domingo, o flagrante ocorreu com a Franciane Marreira dos Santos, cadastrada como visita da interna da ala A, cela 1, Naira da Silva Marreira, irmã. Franciane estava com 75 gramas de entorpecente escondida nas partes íntimas.

Punição

As medidas tomadas pela Seap ao flagrarem visitantes com materiais proibidos é a suspensão do cadastro de visita dos parentes no período mínimo de 30 dias, que pode se estender para 90 dias ou por tempo indeterminado, se os visitantes tiverem registros de outras ocorrências com objetos ilícitos.

Os visitantes flagrados foram encaminhados aos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) para os procedimentos cabíveis. Alguns deles, dependendo dos casos, já ficaram detidos e foram levados para o sistema prisional.

*Com informações da assessoria

