Mulher é estuprada, tem pescoço cortado e é morta em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva - O corpo de Jomara de Souza Gomes, de 27 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), em uma área de mata do ramal do Tumbira, em Rio Preto da Eva (município distante 70 quilômetros de Manaus).

Conforme a polícia militar do município, a vítima foi agredida, estuprada e teve o pescoço cortado, após sair de um bar na noite de domingo (18). Dois suspeitos do crime, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos e a polícia realiza buscas por outros envolvidos.

"As informações que obtivemos foi que a vítima foi vista pela ultima vez em um bar no ramal do Banco, no km 120. Ela estava na companhia de cinco homens, depois saiu desacompanhada, quando foi interceptada pelos suspeitos na estrada, levada novamente ao bar e depois para o local onde foi abusada", explicou o tenente Adonias Palmeira, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

A vítima foi encontrada por populares que acionaram a PM. Ela estava seminua e apresentava sinais de violência sexual. "De acordo com a perícia, ela foi agredida com uma garrafa e violentada sexualmente e esgorjada [sofreu um corte na parte da frente do pescoço]", informou o policial.

A PM conseguiu localizar os suspeitos após denuncias de moradores da região, que avistaram a vítima sendo levada no carro usado por eles, que não teve as características divulgadas.

A polícia faz buscas por outros envolvidos no crime. O caso é investigado pela 36ª Delegacia Interativa de Policia (DIP).

