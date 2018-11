Dupla é presa com armas, drogas e dinheiro na Zona Leste de Manaus

Homens foram presos após denúncia | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, identificados como Gutemberg S. S, de 29 anos, e Kennedy C. F, de 33 anos, foram presos na madrugada desta segunda-feira (19), após denúncia feita ao linha direta da Força Tática, número (92) 99428-4400. Com a dupla foram apreendidas armas, drogas e dinheiro no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, após a denúncia de que dois homens comercializavam drogas e estavam armados na avenida Beira Rio, uma equipe foi até o local e constatou a veracidade da delação. Um deles teria tentado fugir, mas os policiais conseguiram capturá-lo.

Com Gutemberg foram encontrados dentro de uma mochila um revólver calibre 38, munições, cinco trouxinhas de oxi, 28 trouxinhas de maconha e R$ 45. Em seguida, o suspeito indicou onde teria mais drogas com um outro homem.

Ao chegar no local indicado com Gutemberg, os policiais encontraram Kennedy, e com ele foram apreendidos duas porções médias de cocaína, uma porção média de maconha e uma porção média de oxi, A dupla foi encaminhada até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Preso suspeito de assaltar e estuprar mulher na avenida das Torres

Em reunião de estudos regada a álcool, jovem é estuprada em Manaus

Vídeo: Menino de 13 anos é abusado pelo avô e foge de casa