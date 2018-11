Índio baleado em Santa Isabel do Rio Negro é indiciado por resistência

Polícia flagra o momento em que Arlindo e policial disputam arma | Autor: Divulgação

Manaus - O índio da etnia baré Arlindo Nogueira, baleado em uma das mãos, na última sexta-feira (16) na zona rural do município de Santa Isabel do Rio Negro foi indiciado por resistência. O delegado da cidade, Aldinei Brito, revelou ao Em Tempo que a comunidade estava sendo investigada por denúncias de ameaças, constrangimento ilegal e porte ilegal de arma de fogo, referente ao fato de hostilizarem pessoas que passava pelo rio Uneuixi.

Aldinei Brito, que é delegado titular da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), disse que o caso aconteceu durante uma diligência planejada com antecedência pela equipe. De acordo com Brito, foram enviados três policiais disfarçados ao local para apurar as denúncias que as pessoas estariam sendo ameaçadas pelos índios nos últimos três meses, porém os policiais acabaram presenciando um roubo e foram hostilizados ao chegaram à comunidade.

“A gente vinha recebendo registros de ocorrências tanto de pessoas ligadas a pesca esportiva, como de moradores do município de Santa Isabel de que estariam sendo impedidos de passar pelo rio em frente a essa comunidade Tabocal do Uneuixi. Tentamos contato prévio para que comparecessem à delegacia, mas não tivemos sucesso e então fizemos a diligência”, detalhou.

Antes de enviar os policiais, o delegado disse que procurou saber se o local se trata de alguma área de preservação ambiental ou de área indígena de fato, mas a Polícia Civil nunca recebeu documentação de organização indígena ou entidade, informando que naquela a navegação seria proibida, ou que pessoas não poderiam passar pelo rio na região.

“Enviamos um oficio para a Secretaria de Turismo do Município solicitando essas informações. Como resposta, recebemos três ofícios em que a secretaria destaca que não havia nenhuma informação de que naquela área seria proibida a passagem ou pesca esportiva ou mesmo passagem de embarcações. Só depois de todas essas precauções foi que determinamos as diligências”, explicou o delegado Brito.

A diligência e o fato

Para que pudessem apurar os fatos, a polícia não usou embarcação policial, mas sim um barco de pesca esportiva. Dois policiais civis e um policial militar, conseguiram um barco hotel da empresa Amazon Sport Fishing, uma das quais, já havia feito denunciado o comportamento hostil desse grupo indígena no 76ª DIP.

Segundo relato do delegado Brito, assim que o barco principal passava pela comunidade em questão, alguns moradores se aproximaram de uma embarcação menor e a furtaram. Tratava-se de uma lancha pequena de propriedade da empresa Amazon. De acordo com o delegado, a ação foi filmada pelos policiais e deve ser usada no inquérito que investiga o caso.

Ainda de acordo com o delegado, ao verificar o crime de furto, os policias enviados para observarem o comportamento dos índios, foram até à comunidade para entregar uma intimação para os líderes da comunidade, mas acabaram hostilizados pelos moradores.

“Os moradores se insurgiram contra os policiais e começaram a ameaçar com uso de arma branca, pedras e chutes. Um escrivão foi agredido com chute e pedrada, ficou com hematomas. Nós temos fotos de tudo isso e foi feito exame de corpo e delito. Temendo contra a vida, um policial fez disparo para o chão para intimidá-los”, detalhou Brito, completando que, nesse momento, o indígena Arlindo Nogueira tentou tirar uma submetralhadora das mãos do investigador de polícia, que relutou em atirar e travou um embate contra o indígena da comunidade.

“A nossa preocupação era que se o comunitário pegasse a arma, e por falta de treinamento acabasse ferindo os policiais ou até mesmo os moradores”, declarou.

A polícia ainda apura se Arlindo Nogueira foi baleado ao tentar tirar a arma, ou em outro momento.

Também está sendo investigado pela polícia de qual arma saiu o tiro para que seja possível apurar abuso por parte dos policias, mas segundo Aldinei Brito, todas as informações apontam para " legitima defesa própria e de terceiros, além do fato de que a equipe estava em cumprimento do dever legal, visto que havia acabado de presenciar um furto".

Ainda segundo o delegado, os policiais não foram afastados porque a ação não teria sido "ilegal".

O comunitário Arlindo Nogueira foi indiciado pelo crime de resistência, mas com retirado da custódia, pela necessidade de ser transferido para Manaus para receber tratamento médico. Na capital, Nogueira recebeu tratamento e não corre mais risco de ter a mão amputada. Ele ainda deve passar por nova cirurgia e fisioterapia para recuperar todos os movimentos.

Ministério Público Federal

Em nota, no dia da ocorrência, o Ministério Público Federal informou que recebeu a denúncia do caso por meio do Instituto Socioambiental (Isa). O depoimento conta que os índios questionavam a presença da empresa e de turistas no local, quando foram surpreendidos por policiais militares que foram acionados pela empresa de pesca para tentar conter o desentendimento.

Durante a discussão, os policiais efetuaram alguns tiros e um dos disparos atingiu um indígena. Arlindo Nogueira foi baleado no braço e preso. Ele foi levada para o hospital da cidade e não corre risco de morte.

Diante da gravidade dos fatos, o MPF solicitou à Justiça o envio de forças de segurança do Exército, Polícia Federal e Polícia Militar no prazo de 24 horas para assegurar a ordem e a integridade física de todos os indígenas envolvidos.

O MPF também recomendou que os policiais da ocorrência e representantes da empresa Amazon Sport Fishing que evitem entrar na área indígena e também na área de proteção ambiental Tapuruquara, até que os fatos sejam esclarecidos.



“Durante o plantão, na noite de sexta-feira (16), a Justiça acatou os pedidos do MPF e determinou que os policiais envolvidos nos fatos não adentrem novamente a área indígena nem o hospital da cidade de Santa Isabel do Rio Negro, onde o indígena estava antes de ser levado para Manaus, até que haja nova decisão judicial suspendesse essa proibição”, informou a assessoria de comunicação do MPF.

Defesa dos índios

Em nota oficial , a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) se posicionou sobre o caso. No texto publicado no site da entidade, consta que a embarcação da Amazon Sport Fishing passou sem parar pelo posto de vigilância no rio Uneuixi, próximo à comunidade Tabocal, dentro da área indígena denominada TI Jurubaxi-Téa.

Ainda segundo o texto, no barco estavam o proprietário e funcionários da empresa, turistas e três policiais – dois civis e um militar – à paisana. Os vigilantes indígenas solicitaram a parada do barco, que ignorou os chamados, seguindo rio adentro.

“Diante da invasão, a comunidade desamarrou e apreendeu um dos botes atracados ao barco principal, para forçar os responsáveis a parar e dialogar com as lideranças indígenas. O empresário Flávio Talmelli foi até a comunidade, escoltado pelos policiais armados com metralhadora e pistolas à vista, para recuperar o bote. O próprio empresário deu voz de prisão aos indígenas, gritando que eram autoridades federais, conforme comprovam registros de áudio feitos pelas lideranças indígenas. O empresário e os policiais chegaram a ameaçar mulheres e crianças da comunidade”, diz a nota.

Entre outras acusações contra os policiais e a empresa de pesca esportiva, a nota da FOIRN diz ainda que entidade considera inaceitável a invasão da terra indígena bem como as agressões e tentativas de intimidação por parte do empresário Flávio Talmelli e dos policiais que o escoltavam. “É um absurdo que agentes públicos de segurança agridam indígenas em seu território, defendendo interesses privados de um empresário que atua fora da lei”.

