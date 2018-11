Suspeito de matar advogado em Manacapuru é preso por tráfico de drogas

O suspeito já responde na justiça por seis homicídios | Foto: Divulgação/ SSP-AM

Manaus - Um Homem de 31 anos, identificado como Ricardo Patreze do Nascimento da Silva, conhecido como "Box" e que estava foragido da justiça suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Marcelino Aguiar da Cunha, 45, no dia 15 de março deste ano, no município de Manacapuru (a 65 quilômetros de Manaus), foi preso em flagrante com drogas e armas nesta terça-feira (21). Além da morte do advogado, o criminoso responde a seis processos na Justiça pelos crimes de homicídio.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Manacapuru, Ricardo Patreze era o último envolvido na morte do advogado que faltava ser preso.

Além dele, já estão presos os mandantes do crime, identificados como os irmãos José Daniel e Samuel da Costa Matos, o funcionário da empresa da dupla, Thiago de Azevedo Freitas, 30, e um adolescente de 17 anos, autor dos disparos.

Conforme as investigações, o advogado morreu por estar no lugar errado, no lugar de Augusto César Alexandre Bastos, o “Guto”, 32, que era alvo dos irmãos José e Samuel por causa de uma desavença antiga.

“No dia do crime, o Marcelino conversava com o Guto na frente da casa dele, quando o grupo criminoso se aproximou e efetuou os disparos que atingiram o advogado e o ombro de Guto, que era o alvo. Infelizmente o advogado acabou vindo a óbito”, disse.

O delegado disse, ainda, que Ricardo foi contratado pelo funcionário dos irmãos e chamou o primo dele, o adolescente de 17 anos, para matar Guto.

“Tomei conhecimento da prisão do Ricardo e entrei em contato com o delegado plantonista do 1º DIP para dar cumprimento ao mandado de prisão em nome do foragido. O Ricardo, mais conhecido como Box, é um pistoleiro e tem processos por homicídio. Ele ainda será ouvido aqui na delegacia sobre a morte do advogado”, disse Torres.

São Sebastião

Nesta terça-feira (20), Ricardo Patreze do Nascimento da Silva foi preso junto com Ricardo Amorim dos Santos, 38.

Os dois foram encontrados com 21 quilos de drogas, um revólver calibre 28, uma espingarda calibre 12, munições e mais de R$ 2 mil em espécie. A prisão ocorreu por volta das 5h, após denúncia anônima à linha direta.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Filho é preso por matar e esconder corpo da mãe em armário cimentado

Delivery: disfarçado de entregador, homem é preso com drogas em Manaus