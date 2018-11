Homens são atropelados após fugirem em moto roubada no Jorge Teixeira

Um morador filmou o local do acidente | Autor: Divulgação

Manaus - Dois assaltantes armados, não identificados pela polícia, fugiram depois de serem atropelados por uma motocicleta na encruzilhada da avenida Tapajós com a rua 28 de Agosto, no bairro Jorge Teixeira, 4º Etapa. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (20), logo após a dupla roubar uma motocicleta e esfaquearem um mototaxista.

De acordo com informações de populares, os dois homens haviam roubado uma motocicleta de cor vermelha, de um mototaxista, na avenida Tapajós. Eles esfaquearam o dono da moto e fugiram. O mototaxista ferido foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Testemunhas contaram sobre ação. “Os ladrões vinham com a moto roubada descendo a Tapajós [avenida] em alta velocidade. O cidadão que vinha na mão dele, na rua 28 de Agosto, em outra moto, bateu no veículo deles. Após a queda, os dois fugiram correndo. Não deu para a gente fazer nada, pois estavam armados. O outro rapaz, dono da moto roubada, foi para o hospital com a costa toda furada”, disse uma testemunha anônima.

O Samu atende o condutor que atropelou os bandidos | Foto: Divulgação

Após o acidente, a dupla de assaltantes fugiu do local a pé, enquanto o condutor que atropelou os criminosos por acidente, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), com um dos braços quebrados.

Policias militares da 30º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram procurados para dar mais informações sobre o caso, mas até a publicação dessa matéria, não houve resposta.

