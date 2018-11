Jovem morre no João Lúcio após ser baleado em troca de tiros com a PM

Manaus - Um autônomo de 21 anos morreu, na noite dessa terça-feira (20), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste de Manaus, onde estava internado desde o dia 1º deste ano após ser baleado durante um confronto com a polícia.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o autônomo e dois adolescentes estavam praticando vários roubos pela cidade.

Na ocasião, policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizavam patrulhamento na avenida Arquiteto José Henriques, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, tentaram abordar os suspeitos, mas foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e durante a troca de tiros, o autônomo foi alvejado na perna.

Com os suspeitos, a polícia encontrou dois celulares e a quantia de R$ 139, uma chave de moto, um boné e diversos documentos.

O caso foi apresentado no 18° Distrito Integrado de Policia (DIP), onde as vítimas reconheceram o assaltante. Por conta do ferimento, ele teve uma das pernas amputada. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e posteriormente liberado aos familiares para fazer o sepultamento.

