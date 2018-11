Operador de munck é morto com facada na garganta, no Armando Mendes

Manaus - Um operador de munck de 51 anos foi assassinado, na noite dessa terça-feira (20), com uma facada na garganta. O autor do crime foi sequestrado em seguida por homens desconhecidos.

O crime ocorreu por volta das 19h, na rua Xerox, comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O motivo seria uma suposta dívida de R$ 500 da vítima com um traficante de drogas da área.

A vítima foi socorrida e levada por familiares ao Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, mas não resistiu ao ferimento e morreu por volta das 20h.

Após o crime, o suspeito foi sequestrado por homens desconhecidos, que também teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, a irmã do suspeito, de 32 anos, foi atingida com uma terçadada na cabeça ao tentar impedir o sequestro. Ela foi socorrida e levada também para o João Lúcio.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios | Foto: Josemar Antunes

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), até o momento não há informações do paradeiro do homem.

A mulher ferida prestou depoimento aos investidores da DEHS na unidade hospitalar, mas deverá ser ouvida novamente quando receber alta médica.

Além dela, uma adolescente de 12 anos, companheira do operador de munck , em depoimento, disse que desconhece a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela DEHS.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte apontou choque hemorrágico, lesão de grandes vasos cervicais, trauma cervical em decorrência do perfuro cortante.

Leia mais:

Homens são atropelados após fugirem em moto roubada no Jorge Teixeira

Suspeito de matar advogado em Manacapuru é preso por tráfico de drogas