Mulher é morta a terçadadas em comunidade rural de Manacapuru

Manacapuru (AM) - Bruna Delfino Nunes, de 23 anos, foi morta com vários golpes de arma branca, na noite dessa terça-feira (20), na Vila do Jacaré, Zona Rural de Manacapuru (a 99 km de Manaus). A polícia acredita que a motivação do crime seja acerto de contas. Nenhuma pessoa foi presa até o momento.

Durante uma briga com criminosos do município, Bruna teria sido atacada com golpes de faca e terçado, além de ser agredida fisicamente pelos autores do crime, segundo o boletim registrado pela Polícia Militar (PM).

A mulher foi espancada e jogada em uma área de lama por volta das 21h30. Um vídeo gravado por testemunhas, após os autores do crime terem fugido, mostra a vítima sem um dos dentes da arcada frontal.

Moradores das proximidades de onde a jovem foi encontrada viram a mulher agonizando, momentos antes da morte, e a levaram para o posto de saúde da localidade.

A mulher havia sido presa diversas vezes em Manacapuru | Foto: Divulgação/PM

Um dos moradores ainda lavou o corpo da mulher com um balde de água e a colocou em um carrinho de mão, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

Segundo o tenente Herbert, do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a mulher era envolvida com roubo e furtos na cidade. "Não sei ao certo quantas vezes ela passou pela delegacia, mas em diversas ocasiões nós a prendemos em flagrante", detalhou.

Ainda conforme o tenente, a mulher era conhecida por cometer crimes na sede do município e se esconder em comunidades da zona rural, como a Vila do Jacaré. "É provável que tenha acertado as contas pelos crimes cometidos", completou.

Conforme a PM, a briga entre Bruna e seus assassinos teria começado quando ela mexeu no celular de um dos homens do grupo.



O corpo de Bruna foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para a necrópsia. A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru irá investigar o assassinato.

Veja vídeo:

Moradores ajudam a vítima a ser levada para uma unidade de saúde em um carrinho de mão | Autor: Divulgação

