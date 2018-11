Reportagem flagra suspeito de roubo sendo espancado; veja vídeo

Manaus – Um homem foi agredido suspeito de assaltar uma mulher, na manhã desta quarta-feira (21), na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. A situação foi flagrada pela equipe de reportagem do Portal Em Tempo que acompanhava uma manifestação no local. Veja o vídeo.

| Autor: Josemar Antunes

Durante a produção da matéria, a equipe de reportagem se deparou com populares correndo atrás do assaltante, que na tentativa de se livrar trocou de camisa e abandonou uma bolsa contendo CDs e DVDs piratas. Ele foi alcançado e imobilizado por um grupo até a chegada da polícia.

O suspeito foi agredido com pauladas, socos e chutes, ficando com vários ferimentos, principalmente no rosto. O celular da vítima não foi encontrado com o acusado. Policiais militares da 24ª Companhia Interativa comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e evitaram o linchamento.

Ao Em Tempo, os moradores relataram que tem sido cada vez mais comum o crime de roubo, quase sempre os alvos, são mulheres e idosos. Nenhum dos agressores foi identificado pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos policiais militares. O homem foi levado ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste, para receber curativos. Após os procedimentos, o suspeito será conduzido para uma unidade policial.

