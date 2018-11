Menina de 3 anos é morta com tiro no peito após assalto, em Coari

Coari - A pequena Francine Carvalho de Macedo, de três anos, morreu após ser atingida com um tiro no peito durante um assalto na casa de seu avô, identificado como Francisco Santos, de 65 anos, que também ficou ferido com um tiro no braço. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (20), no bairro Tauá Mirim, em Coari, município distante 363 quilômetros de Manaus.

Dois suspeitos identificados como Wendel de Sena Ferreira, conhecido como “Dao do Tauá Mirim”, 22, e Keilo Cardoso Saldanha, 18, foram presos em flagrante.

O delegado José Afonso Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, informou que Keilo e outros dois indivíduos que já estão sendo procurados pela polícia, identificados apenas como “Kaká do Beco do Fogo” e “Andrinho do Santa Efigênia”, decidiram roubar a casa do idoso que estaria guardando a quantia de R$ 13 mil.

Na ocasião, os suspeitos se dirigiram até o endereço da vítima conduzindo uma motocicleta. No local, Keilo bateu na porta do homem e informou que tinha uma encomenda para ele. A vítima percebeu que seria uma emboscada e empurrou a porta. Quando “Kaká” efetuou disparos de arma de fogo que atingiram o braço do idoso e a neta dele de três anos, que foi a óbito no local.

O delegado ainda destacou que Keilo foi preso logo após o crime, onde informou que havia utilizado a motocicleta de Wendel que já tinha conhecimento sobre o roubo. Durante as investigações, os policiais militares se deslocaram até a casa de Wendel e efetuaram a prisão do mesmo. A moto, modelo Bros 160 de cor preta, utilizada no crime, também foi apreendida.

Na delegacia, “Dao do Tauá Mirim” confirmou ter entregue a motocicleta dele, para que os suspeitos praticassem o roubo. Já Keilo, argumentou que estava com uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, por isso foi requisitado para cometer o crime e pagar a dívida.

Wendel e Keilo foram autuados em flagrante por latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, eles serão levados para Unidade Prisional de Coari (UPC), onde ficarão à disposição da Justiça.

Barradas destacou que já foi representado à Justiça a prisão preventiva de “Kaká” e “Andrinho”, e as equipes estão em diligências para localizar e prender os infratores.

