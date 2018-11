Em Manaus, dupla rouba empresa de telefonia móvel em supermercado

A polícia conta com as imagens de segurança da empresa para solucionar o caso | Foto: Reprodução





Manaus – Uma dupla de homens ainda não identificados pela polícia assaltou, no início da noite desta quarta-feira (21), uma das lojas da empresa de telefonia TIM, localizada dentro de um supermercado no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas por agentes policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos aproveitaram o baixo movimento de clientes na loja e chegaram ao local anunciando o crime.

“As informações que temos até o momento dão conta de dois homens chegando no supermercado em uma moto e assaltando a loja da TIM, rendendo um dos funcionários, enquanto aparelhos celulares eram roubados. Apesar de terem conseguido fugir do local, nós aguardamos as imagens de segurança da empresa para chegar até a identidade dos assaltantes”, informou um policial da 15ª Cicom ao atender o chamado na loja.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, no momento não é possível estimar o valor do prejuízo somado por conta dos celulares que foram roubados, mas que os detalhes da ação criminosa devem ser esclarecidos após o depoimento dos funcionários que testemunharam o assalto.

TIM

Por meio de nota, a empresa TIM se posicionou sobre a veracidade do crime e limitou-se em dar mais detalhes ao informar que o caso é tratado em sigilo e será acompanhado pelas autoridades.

