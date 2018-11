Casal do tráfico é preso na Cidade Nova após denúncia anônima

O casal foi capturado por policiais da Força Tática | Foto: Divulgação

Manaus - Miquéias S., de 25 anos, e Vanessa S. R., de 22 anos, foram presos, nesta quarta-feira (21), por envolvimento com o tráfico de drogas, no Núcleo 15 do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O casal foi capturado por policiais da Força Tática.

O comandante da Força Tática, tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Klinger Paiva, explica que a denúncia indicava que o casal comercializava os entorpecentes próximo a uma ponte de madeira, situada na rua 170 do núcleo 15.

“A equipe deslocou ao local referido, onde avistou próximo a ponte um indivíduo, que ao ver a viatura ficou aparentemente nervoso. Foi feita a abordagem em Miquéias, e com ele a equipe encontrou uma porção pequena de oxi. Ao ser indagado sobre a existência de mais drogas, ele informou que o restante estava em uma quitinete na mesma rua”.

Os policiais encontraram o local e no imóvel foram recebidos por Vanessa, que autorizou a entrada da equipe. Durante busca no local foram encontradas uma porção grande de maconha tipo skunk, uma porção pequena de baste base de cocaína, uma porção pequena de oxi, um rifle calibre 44, uma escopeta de cano cerrado de calibre 20, 25 munições de diferentes calibres, entre eles calibre 20, 22, 40, 44 e 380. No local também foram encontrados dois aparelhos celulares, dois tablets e a quantia de R$341 em espécie, informou Paiva.

Miquéias já possui passagem pelos crimes de roubo e tráfico de drogas e Vanessa tem passagem por tráfico de drogas. O casal foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

