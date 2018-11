Detento do semiaberto é crivado de balas em rua no Mutirão, em Manaus

Manaus - Um presidiário do regime semiaberto de 37 anos foi baleado com aproximadamente 15 tiros enquanto estava em via pública, no conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus. Ele foi surpreendido em uma esquina da rua 29, por dois atiradores em uma moto, por volta das 20h desta quarta-feira (21).

Segundo informações de testemunhas, que não quiseram se identificar, os dois homens chegaram em uma moto, sendo um deles trajando roupa social e outro apenas de bermuda e boné, deixaram o veículo em uma esquina, foram até a vítima e efetuaram diversos tiros à queima-roupa. O detento foi socorrido por populares e os atiradores fugiram do local sem deixar pistas.

O baleado, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi levado às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde foi direcionado imediatamente ao centro cirúrgico.

A informação no local é que a vítima está entre a vida e a morte, passando por cirurgia. Até esta publicação, a morte não havia sido confirmado. A motivação do ataque ainda é desconhecida. Policiais militares da 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram procurados pela reportagem, mas as ligações não foram atendidas.

Leia mais: