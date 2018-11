Vídeo mostra perseguição policial em condomínio no Nova Esperança

Manaus - Um vídeo divulgado na noite desta quarta-feira (21) mostra policiais em serviço durante uma perseguição policial. As imagens, conforme informações levantadas, foram gravadas no condomínio Florence Garden, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

É possível identificar policiais correndo e outros em viaturas. Além disso, conforme o vídeo, o alvo da perseguição é um carro, de modelo ainda não identificado, de cor branca e placas não reconhecidas.

Em determinado momento é possível ouvir tiros e o choro de uma criança, que possivelmente estava no mesmo cômodo do apartamento do autor do vídeo.

A reportagem tentou contato com policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo patrulhamento ostensivo na área, mas não houve respostas sobre a ação gravada em vídeo.