Briga de facções: homem morre após ser baleado com 15 tiros no Mutirão

Manaus - Após ser baleado com 15 tiros, em uma suposta briga entre facções criminosas, um autônomo de 38 anos morreu a caminho do hospital. O crime aconteceu, na noite dessa quarta-feira (21), próximo à Feira da Bondade, na rua Igaraçu (antiga 29), no conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 19h. Quatro homens são suspeitos de cometer o assassinato. Um dos homens, conhecido como "Japonês", foi visto sentado na frente da residência da vítima. O suspeito chegou a perguntar da vítima se no local morava uma pessoa de nome "Rodrigo".

A vítima respondeu que não e, em seguida, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou os tiros no autônomo, que ainda tentou correr para dentro da casa. Em seguida, dois homens apareceram, abriram o portão e continuaram alvejando a vítima.

O autônomo foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, mas chegou à unidade morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime. A vítima estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.

