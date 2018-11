Após morte de criança em Coari, seis homens são presos pelo crime

Coari - Seis homens foram presos suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto que resultou na morte da pequena Francine Carvalho de Macedo, de 3 anos, no município de Coari ( a 363 km de Manaus). O crime aconteceu na última terça-feira (20).

Durante o crime, um idoso de 65 anos, alvo dos criminosos, foi atingido com um disparo no braço. E a neta dele de 3 anos também foi atingida pelo projétil no peito.

A criança morreu no local, e o idoso foi encaminhado para o hospital local e, segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), não corre risco de morte.

Os são presos são: Andrew Araújo Silva, de 21 anos; Carlos Antônio Pinho Matos, de 23 anos; Keilo Cardoso Saldanha, de 18 anos; Wendel de Sena Ferreira, de 22 anos, conhecido com "Dao do Tauá - Mirim"; Sebastião Rômulo de Melo Vasconcelos, de 23 anos, e Raimundo Luciano da Costa Vasconcelos, de 41 anos.

Esq. para direita: Sebastião Rômulo (emprestou a moto utilizada no crime) e Andrew Araújo (forneceu a arma de fogo). | Foto: Divilgação/PC-AM

Entenda as participações

De acordo com o delegado José Afonso Barradas, titular da 10ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, em depoimento na delegacia, Carlos Antônio declarou que Raimundo Luciano sabia que o idoso guardava a quantia de R$ 13 mil em casa e, por isso, o contratou para cometer o roubo.

Carlos, por sua vez, convenceu Keilo e Andrew para os três irem juntos com uma moto cedida por Sebastião, de modelo Honda 152 CC, até a residência da vítima realizar o crime.

Wendel forneceu a arma de fogo utilizada no assalto. Os seis foram presos em menos de 24 h após realizarem a prática criminosa.

Prisões

Os seis homens foram presos em flagrante e, de acordo com o delegado Barradas, todos eles irão responder pelos crimes de latrocínio consumado, somado a roubo majorado.

Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, eles serão conduzidos a Unidade Prisional de Coari (UPC), onde ficarão à disposição da Justiça.

População de Coari ficou aglomerada em frente à 10ª DIP na tentativa de invadir o local para linchar os seis indivíduos. | Foto: Divulgação

População pede segurança

Na tarde de quarta-feira (21), a população coariense realizou uma carreata pedindo mais segurança para o município. Ainda naquela tarde um grupo de pessoas ficou parado em frente à 10ª DIP ameaçando entrar na delegacia para linchar os suspeitos presos.

Conforme policiais militares, lotados no 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) daquele município, minutos depois, os populares saíram do local sem cometer o ato.

Carreata pedindo mais segurança para o município | Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Coari decretou luto oficial de três dias e, no comunicado, prestou solidariedade à família da menina. Na nota, o prefeito Adail Filho ressaltou que não medirá esforços para combater a violência no município junto ao Governo do Estado do Amazonas.

