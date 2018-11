Jovem de 18 anos é encontrado morto em rua no Coroado

Manaus - O autônomo Victor Manoel Menezes da Cruz, de 18 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 3h, na rua São Pedro, próximo à Drogaria Santa Etelvina, bairro Coroado 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o proprietário de um bar encontrou Victor caído na rua e acionou a família do jovem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte. O jovem estava com ferimentos no rosto.

À polícia, a mãe da vítima, Socorro Gato de Menezes, de 38 anos, informou que o filho era usuário de entorpecentes desde 14 anos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Briga de facções: homem morre após ser baleado com 15 tiros no Mutirão

Detento do semiaberto é crivado de balas em rua no Mutirão, em Manaus