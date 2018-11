Soldador é preso com material de pornografia infantil, em Manaus

Manaus - A operação nacional "Luz na Infância 3", que visa buscar por arquivos contendo conteúdos relacionados a crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, prendeu o soldador David Lopes Nery, de 33 anos, na manhã desta quinta-feira (22). A ação ocorreu na casa do suspeito, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), David confessou o crime. Com ele, os policiais civis apreenderam um pen drive, um computador, um notebook e três celulares.

Material apreendido com o soldador | Foto: Josemar Antunes

A operação coordenada pelo Ministério da Segurança Pública (MSP) envolve policiais civis do Distrito Federal (DF) e de 18 Estados do país, além do Corpo de Investigações Judiciais (CIJ), do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a partir de elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apontavam crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O homem foi preso na Zona Centro-Oeste da cidade | Foto: Josemar Antunes

Diante dos indícios claros dessas informações, foi repassada às delegacias de proteção à criança e ao adolescente. Posteriormente, solicitado à Justiça local o pedido de mandados de busca e apreensão.

David foi autuado em flagrante por armazenar cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Ao término dos procedimentos, ele será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital amazonense.

Luz na Infância

A Operação Luz na Infância teve início em outubro de 2017, quando foram cumpridos 157 mandados e presos 112 abusadores. Na segunda edição, ocorrida em maio de 2018, houve cumprimento de 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

Leia mais:

Briga de facções: homem morre após ser baleado com 15 tiros no Mutirão

Jovem de 18 anos é encontrado morto em rua no Coroado