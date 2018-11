Vídeo mostra execução de empresario após briga por farol ligado

| Autor: Divulgação

Mato Grosso - O empresário Fabian Batista da Silva, 41 anos, foi morto após discutir com um jovem identificado como Maruan Fernandes Haidar Amed, 18 anos. A vítima pediu para o rapaz desligar o farol da Pick-up, modelo Amarok. Na ocasião, Maruan se recusou.



Nas imagens, é possível notar que o veículo de Maruan parou na entrada do estabelecimento com os faróis ligados. Em seguida, Fábio se aproxima do carro e ao que parece solicita para que o suspeito desligue os faróis, já que as luzes estariam “focadas” no local em que estava com amigos.

Imagens de câmeras segurança mostram o momento do crime | Foto: Divulgação

A discussão não demorou muito, logo em seguida, Maruan sacou a arma e atirou contra o empresário. O caso ocorreu na madrugada de domingo (18), na cidade de Rondonópolis, interior do estado de Mato Grosso.

Conforme a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, o mandado de prisão preventiva já foi expedido e Maruan é considerado foragido da Justiça.

