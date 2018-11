Autor de assassinato em ramal da BR-174 é preso após fazer ameaças

Manaus – Davi Nicácio de Lima, de 34 anos, autor confesso dos vários golpes de terçado que mataram o jovem Hadad Bruno da Silva, de 19 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (21), após moradores denunciá-lo por ameaças de morte. Ele estava respondendo pelo assassinato em liberdade. A prisão do acusado ocorreu por volta das 17h, no ramal do Jacaré, localizado na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR).

De acordo com o delegado Felipe Vasconcelos, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os moradores da área do ramal formalizaram um Boletim de Ocorrência, informando que Davi estava ameaçando-os de morte por conta de desavenças.



Na delegacia foi constado o mandado de prisão preventiva por homicídio em aberto, após deixar de informar a localização dele ao juiz, que posteriormente decretou a ordem judicial após diversas tentativas de encontrá-lo. O mandado judicial foi expedido no dia 8 de agosto de 2014, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.



No inquérito policial, Davi Nicácio admitiu que uma desavença foi a motivação do crime. Hadad Bruno foi assassinado na madrugada do dia 1º de fevereiro de 2010, por volta de 1h30, no ramal do Pau Rosa, quilômetro 21 da rodovia federal BR-174.



Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Davi Nicácio ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá responder por homicídio qualificado.

