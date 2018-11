Técnica de enfermagem é condenada a oito anos de prisão em Parintins

Condenada em 2010 a acusada obtive o direito de recorrer em liberdade, porém, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) manteve a sua condenação | Foto: Divulgação

Parintins –A técnica de enfermagem Maria Clizomar Matos da Costa, 58, da cidade de Parintins, a 534 quilômetros de Manaus, foi condenada a oito anos de prisão, em regime fechado, pela prática de Aborto. Ela foi condenada pelo Júri Popular, após a Polícia descobrir que mantinha na própria casa onde morava, no conjunto João Novo, Zona Oeste da cidade, uma clínica de abortos clandestinos.

É a primeira vez que uma pessoa é condenada em Parintins por esse crime.

Condenada em 2010, a acusada obtive o direito de recorrer em liberdade, porém, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) manteve a sua condenação e o juiz da Vara de Execuções Criminais, Lucas Couto Bezerra determinou a sua prisão na tarde de quarta-feira (22).

De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, será feito o exame de corpo de delito e em seguida a Técnica em Enfermagem será encaminhada para Unidade Prisional de Parintins.

Crime de aborto

No Brasil, o aborto é considerado um crime, com penas previstas de um a três anos de detenção para a gestante, e de um a quatro anos de reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que realize em outra pessoa o procedimento de retirada do feto. Porém, não é qualificado como crime quando ocorre naturalmente ou quando praticado por médico capacitado em três situações: (1) em caso de risco de vida para a mulher causado pela gravidez, (2) quando a gestação é resultante de um estupro ou (3) se o feto for anencefálico.



