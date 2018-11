Homem é morto a tiros após criminosos invadirem apartamento em Manaus

Anselmo da Cunha foi morto com seis tiros após ter apartamento invadido | Foto: Divulgação

Manaus – O encarregado de serviços gerais Anselmo da Cunha Paz, de 36 aos, foi executado com seis tiros na madrugada dessa quarta-feira (21), após criminosos invadirem o apartamento dele, localizado no térreo do bloco 8-B, Condomínio Yael, na rua Visconde de Caeté, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia e não foram identificados.



De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma moradora acionou a polícia após escutar barulho de arrombamento e vários tiros vindos do apartamento. Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência inicialmente e encontraram Anselmo morto, de bruços.

No local, os policiais constataram que a porta do imóvel havia sido danificada. Dentro do quarto, foram encontrados uma balança de precisão, um embrulho com entorpecente [aparentemente maconha], embalagens supostamente cocaína, além de pacotes vazios para serem utilizados como recipientes de drogas. Questionados, os familiares confirmaram o envolvimento da vítima como usuário de drogas, mas desconheciam a origem dos entorpecentes.



A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que Anselmo foi atingido com seis tiros, sendo dois nas costas, dois na nuca, um no pescoço e outro no tórax. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).



A polícia não soube informar quantas pessoas participaram do crime. A DEHS investiga o crime com hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

