Armada com escopeta, dupla assalta vidraçaria na Zona Sul

Manaus – Uma dupla de homens fortemente armada causou pânico entre funcionários e clientes de uma vidraçaria ao tentar cometer um assalto na loja, localizada na rua Valério Botelho de Andrade, bairro São Francisco, na Zona Sul da cidade. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (22), por volta das 13h. Apenas um dos suspeitos foi preso.



De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), os assaltantes chegaram ao local armados com uma escopeta cheia de munições. Apesar de não terem feito vítimas fatais, os homens causaram pânico durante a ação por conta do grosso calibre do armamento.

“Quando chegamos ao local, os meliantes perceberam nossa presença e tentaram fugir pelos fundos a pé enquanto chovia muito forte. Um deles conseguiu empreender fuga, mas conseguimos impedir o outro suspeito que foi preso e está sendo levado para o 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde vamos entender a ação por meio do depoimento dele e possivelmente chegar até o comparsa que o ajudou”, informou o Tenente Rui, do 1° DIP.

O suspeito detido foi encaminhado pela equipe policial do 1º DIP para o 24º DIP. | Foto: Divulgação





Ainda segundo a polícia, além da escopeta e munições, um celular oriundo da ação criminosa também foi apreendido com o suspeito detido. Durante a fuga, a dupla ainda teria tentado sair do local usando um carro roubado ao tomar a chave do veículo de um dos clientes no local.

A Polícia Militar do Amazonas conclui as informações destacando que câmeras de segurança do estabelecimento devem contribuir para a resolução do caso, revelando ainda a identidade do suspeito que fugiu.

