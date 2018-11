Presa dupla que matou e roubou cabeleireiro para pagar dívida de droga

A intenção da dupla era roubar a vítima para pagar uma dívida no valor de R$ 2 mil, relacionada ao tráfico de drogas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Jardel da Costa Azevedo, de 23 anos, conhecido como "Loirinho", foi preso e um adolescente, de 15 anos, apreendido, duas semanas após matarem de forma brutal um cabeleireiro na Zona Norte de Manaus. A dupla foi capturada por volta da 6h desta quinta-feira (22), no bairro Petrópolis, Zona Sul da capital.

O crime aconteceu no dia 8 de novembro, na rua 69 do núcleo 4, bairro Cidade Nova. Valdemir Rodrigues Cardoso, que tinha 53 anos, foi agredido e enforcado até a morte.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente mantinha um relacionamento amoroso com o cabeleireiro e planejou o crime. A intenção dos suspeitos era roubar a vítima para pagar uma dívida de R$ 2 mil, relacionada ao tráfico de drogas.

"No dia do crime, os suspeitos saíram do Petrópolis e foram até o salão de Valdemir. Os três consumiram drogas dentro do estabelecimento e depois foram para um quarto para manter relações sexuais. Porém, Jardel amarrou o cabeleireiro enquanto o adolescente enforcava a vítima", disse o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), delegado Adriano Felix.

Após o assassinato, a família do cabeleireiro passou a suspeitar do adolescente que desapareceu de forma repentina da comunidade. Uma sobrinha da vítima , de 49 anos, que pediu para ter a identidade preservada, negou que Valdemir era homossexual.

"Eles possivelmente estão mentindo, porque eu meu tio eramos muito próximos, e ele nunca me contou nada. Ele já foi casado e tem três filhos, acredito que não me esconderia essa situação. Como ele está morto nunca vamos saber a verdade", disse a mulher, que ainda agradeceu a agilidade da polícia em elucidar o caso e lamentou o fato do principal suspeito ser menor de idade e não poder cumprir uma pena longa.

"Infelizmente daqui a três anos esse menino vai está solto e corre risco de voltar a matar de novo. Eles eram clientes, estavam sempre no salão, cortavam o cabelo e faziam luzes. Os dois mataram meu tio de forma cruel, quebrando o maxilar dele, colocando uma fronha de travesseiro na boca junto com álcool para sufocá-lo ", disse a mulher.

Jardel foi indiciado por latrocínio consumado e corrupção de menores. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Já o adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio e será levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

