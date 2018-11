Ex-presidiário 'Cara de Cachorro' é crivado de balas no Vila da Prata

O crime ocorreu por volta das 18h desta quinta-feira (22) | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-presidiário David Hesley Campos Martins, de 22 anos, conhecido como "Cara de Cachorro", morador da rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, foi assassinado no início da noite desta quinta-feira (22), por volta das 18h, na rua Guanabara, próximo ao Campo de Futebol da comunidade em que morava.

Segundo uma testemunha, que prefere não ter o nome divulgado por medo de represália, Cara de Cachorro estava sentado em frente à residência em que morava, quando foi surpreendido por homens armados em dois carros, de características não reconhecidas.

"Eles [criminosos] chegaram atirando e o David correu com medo. Ele ainda correu por uns 100 metros e morreu em uma outra rua aqui do bairro", informou a testemunha.

Ainda segundo a testemunha, o baleado ainda agonizou por alguns minutos enquanto estava caído em via pública, porém a morte foi confirmada antes da chegada de uma equipe de socorro. No local há policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) à espera de equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com uma moradora do bairro que não quis se identificar, David teve um relacionamento com uma de suas sobrinhas e protagonizou um caso de violência. "A minha sobrinha não queria mais o relacionamento, mas ele insistia e uma vez até espancou ela. Nos pegamos ele e demos uma surra como vingança", contou.

A família da vítima que ainda estava presente na cena do crime não quis dar entrevista. Até o fim dessa reportagem a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) não havia chegado no local. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

