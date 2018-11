Mulher encontra corpo de inquilino estrangulado com fio na Cidade Nova

Manaus - O corpo de um homem identificado como Júlio de Almeida Negreiros, de 53 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (22), dentro da casa onde morava, na rua 248 do núcleo 23, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

De acordo com policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) , que atenderam a ocorrência, a dona da residência, que havia alugado um dos cômodos para a vítima, foi quem encontrou o corpo.

O homem estava jogado de bruços no chão, com um fio de antena parabólica enrolado no pescoço. Alguns eletrodomésticos e objetos não estavam na casa e a principal suspeita é de que tenham sido levados pelo autor do crime, que ainda não foi identificado.

Devido aos vários hematomas no corpo da vítima, a polícia suspeita que o homem entrou em luta corporal com os suspeitos do crime.

O Departamento de Polícia Técnico -Científica (DPTC) foi acionado para fazer a perícia no local do crime e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

