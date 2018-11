Agricultor é encontrado morto com mãos e pés amarrados, em Novo Airão

Novo Airão - Um agricultor de 27 anos foi encontrado morto com as mãos e pés amarrados, no fim da tarde dessa quinta-feira (22), em uma área de mata no quilômetro 50, da rodovia estadual AM-352, em Novo Airão (a 198 quilômetros de Manaus).

De acordo com o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), moradores da área encontraram o corpo jogado de bruços na estrada. A vítima estava com as mãos amarradas com uma camisa e os pés com fios de plástico. O homem também, segundo a polícia, tinha marcas de tiros nas costas.

Os policiais militares relataram que não há informações sobre quem praticou o crime. Há indícios que a vítima foi sequestrada e mortal no local. Ele tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital. O caso será investigado pela Policia Civil de Novo Airão.

