Dupla é presa após matar 'amigo' em quitinete no Morro da Liberdade

Manaus - Horas depois de assassinarem com várias facadas Adan Sena da Silva, de 31 anos, os primos Jean Carlos Moreira Pantoja, e Jeferson da Silva Moreira, de 27 anos, foram presos por policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23), na rua Amazonas com a rua Santa Clara, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o segundo sargento Adson Zani, da 2ª Cicom, moradores relataram que havia um homem jogado na rua Santa Clara, ensaguentado e com perfurações de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem.

Rastros de sangue

"Durante os procedimentos, encontramos rastros de sangue que levava até uma residência na rua Amazonas. O piso da casa estava molhado e com vestígios de sangue. Pulamos o muro e encontramos o Jean escondido. Em seguida, encontramos Jeferson em um dos quartos, onde tinha uma cama suja de sangue. Ele ainda tentou resistir a prisão", explicou o policial militar.

A pericia criminal, do Departamento de Perícia Técnica-Cientifica (DPTC), confirmou que a vítima foi atingida com pelo menos 18 facadas. As vísceras da vítima ficaram expostas. A faca usada no crime foi apreendida para conclusão do inquérito policial.

Jean e Jeferson ainda relataram que o autor das facadas seria uma outra pessoa, que também estava no local. Entretanto, a polícia não acredita na versão dos criminosos.

Conforme a polícia, o crime foi premeditado. Jean atraiu Adan para a quitinete há pouco tempo. Ele morava no local com a esposa, que não estava no momento do assassinato.

Motivação do crime

Para a polícia, Adan e os suspeitos estavam consumindo entorpecentes e teriam tido um determinado. Outra hipótese para o crime é uma suposta dívida da vítima com os autores relacionado ao tráfico de drogas.

O corpo de Adan foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Jean e Jeferson foram apresentados pelos PMs na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para os procedimentos cabíveis.

