'Nós somos do CV', diz suspeito antes de matar homem no Jorge Teixeira

Manaus - "Ninguém se mete. Nós somos do Comando Vermelho!", disse um homem, ainda não identificado, enquanto matava um morador de rua, identificado apenas como "Jackson". O crime ocorreu por volta das 11h desta sexta-feira (23), dentro da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Coopcamare), na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O suspeito estava acompanhado de outros dois homens e de duas mulheres. De acordo com o delegado Paulo César Ferreira, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima entrou correndo na cooperativa, mas foi alcançado pelos criminosos.

Um dos suspeitos, que disse ser membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV), desferiu uma facada no peito da vítima. O homem não resistiu ao ferimento e morreu no local. O suspeito ainda ameaçou matar um dos funcionários que tentou impedir o crime.

Após o assassinato, o grupo fugiu. Câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos à cooperativa devem ajudar a equipe da DEHS na identificação dos criminosos.

Motivos do crime

Existem duas hipóteses para o crime. A primeira é que seja algo relacionado ao tráfico de drogas. A segunda hipótese trabalhada é de crime passional.

Testemunhas relataram à equipe de reportagem que Jackson teria sido visto saído de um local, não informado, com a namorada do suspeito. O autor teria ficado com ciúmes e correu atrás da vítima para matá-lo.

Moradores e comerciantes da área informaram que a vítima era morador de rua. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar a morte.

