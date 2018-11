Dupla é presa pela Força Tática com armas, munições e dinheiro

| Foto:

Manaus - Dois homens de 19 e 21 anos foram presos por policiais da Força Tática, na noite desta quinta-feira (22), com armas, munições e dinheiro, no beco Santa Terezinha, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.



De acordo com o comandante da Força Tática, coronel Klinger Paiva, os policiais estavam fazendo patrulhamento no beco, quando abordaram um deles, em atitude suspeita. Durante a revista, foi encontrado com ele um revólver calibre 38 com seis munições intactas e numeração suprimida e 52 porções possivelmente de maconha.

À polícia, um dos homens contou sobre a procedência das drogas e afirmou que o restante estava com o comparsa, no mesmo beco. No local, os policiais encontraram o cúmplice tentando fugir pulando uma janela, mas foi detido pela equipe da Força Tática. Ele estava com uma bolsa com 35 papelotes supostamente de cocaína, R$ 42 reais em espécie e R$ 338,50 em moedas, além de uma balança de precisão e um cordão.

Após voz de prisão, a dupla foi conduzida ao 12°Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. A dupla já possuía antecedentes criminais, com passagem por roubo em 2016 e 2018. Além disso, Lucas também possui passagem por tráfico de drogas em 2016.

