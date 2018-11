Criminosos gravam e divulgam execução de rival na internet

Imagens divulgadas pela imprensa local | Autor: Divulgação

Um jovem de 20 anos foi executado com vários tiros na frente da própria casa, no último 13 deste mês, na cidade de Mirante da Serra, Rondônia. O crime foi filmado pelos assassinos e divulgado na internet.



Os criminosos chegaram à residência do jovem em uma motocicleta. No vídeo, o criminoso pergunta da vítima se ela “Tem fumo". Em seguida, o garupa desce da moto, saca a arma e dispara contra o jovem.

A vítima cai no chão e o suspeito continua atirando. Após o crime, a dupla foge sem ser identificada. No local, a polícia encontrou capsulas de arma calibre 38.

De acordo com a polícia, o jovem saiu recentemente da Casa de Detenção de Ouro Preto do Oeste, onde cumpria pena por roubo e por homicídio ocorrido no dia 9 de fevereiro em 2016.

Imagens para comprovar crime

As imagens, segundo informações extraoficiais, estão sendo repassadas como forma de provar que as ordens de execução estão sendo cumpridas na cidade. Os vídeos de execuções também são utilizados para tentar intimidar as facções rivais.

Tentativa de homicido

Outro caso foi registrado na manhã de segunda-feira (19), no 2° Distrito, em Ji-Paraná. Um ex-presidiário sofreu uma tentativa de homicídio e, novamente, toda ação foi registrada em vídeo.

No vídeo é possível ver que a vítima está trabalhando em uma escavação quando uma dupla em uma motocicleta se aproxima. O garupa saca a arma e efetua vários tiros na direção do ex-presídio.

O homem conseguiu correr e não foi atingido pelos disparos. A polícia suspeita que a tentativa de homicídio tenha sido praticada pela mesma dupla que matou o jovem de 20 anos.

A polícia encontrou várias cápsulas de pistola calibre de 9mm no local. Os ações criminosos estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

