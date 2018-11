Foragido do Pará é recapturado no bairro Novo Aleixo

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (23), por volta das 14h, a Polícia Civil efetivou o mandado de prisão preventiva em nome de José Rafael Correa de Souza, 31 anos, foragido da Justiça do estado do Pará.

De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, o infrator foi preso em uma casa localizada na rua Um do bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital, após os policiais civis receberem uma denúncia anônima, informando o endereço do foragido da Justiça.

Conforme o delegado, no dia 26 de junho de 2017, José foi preso em flagrante na cidade de Juruti (PA), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mas acabou fugindo de unidade prisional.

“Entramos em contato com a Polícia Civil do estado do Pará e fomos informados que José Rafael era considerado foragido da Justiça desde essa data, após ele ter conseguido fugir, antes de comparecer à Audiência de Custódia naquela cidade. A partir dessa situação, fomos até o local indicado, onde logramos êxito no cumprimento da ordem judicial”, afirmou Mac Donald.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), foi verificado que José Rafael responde a dois processos por tráfico de drogas. O titular do 6º DIP informou que o infrator ficará custodiado na delegacia, aguardando o procedimento de translado ao Pará.

*Com informações da Assessoria

