Dono da 'Casa das Coelhinhas' é preso por favorecimento à prostituição

Manaus -Marconde Souza de Oliveira, de 46 anos, foi preso no bar conhecido como "Casa das Coelhinhas", localizado na rua Louro Abacate, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Segundo a Polícia Civil o homem é proprietário do local e agenciava mulheres e adolescentes, usando o estabelecimento como bordel.

A prisão do suspeito foi realizada durante a operação “Harpócrates”, que tinha como objetivo combater a poluição sonora causada por alguns bares naquela região da cidade.



"Tínhamos sete alvos, quando chegamos nesse local onde o volume do som estava bastante alto, era uma espécie de residência e que não tinha placa, nos deparamos com uma grande movimentação, com o aspecto de casa de prostituição. Solicitamos do proprietário os documentos de licença, porém ele não tinha nada", informou a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), delegada Carla Biaggi.

Dentro do local haviam 10 homens, cinco mulheres e três adolescentes, com idades entre 15, 16 e 17 anos. "Todos foram interrogados ainda dentro do estabelecimento, foi quando as menores contaram que eram contratadas, o suspeito tirava fotos delas do pescoço pra baixo, oferecia para o cliente e cobrava R$ 50, deste valor ele ficava com R$ 25", disse Biaggi.

No local a polícia aprendeu um notebook, duas máquinas para de cartão de crédito, R$ 250 em espécie, um pendrive, um adaptador bivolt, um aparelho DVD, além de três celulares e dois cadernos onde o suspeito anotava a tabela dos preços dos programas sexuais.

Devido o caso envolver menores de idade, todas as pessoas que estavam no estabelecimento foram encaminhados à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). Os maiores de idade foram ouvidos e liberados.



A titular da Depca, delegada Joyce Coelho, informou que todos os equipamentos apreendidos deverão passar por perícia. "Os aparelhos serão periciados e se for o caso pediremos da justiça a quebra de sigilo para que possamos achar todas as provas necessárias para a ação penal. E também provavelmente identificar novas vítimas e novos autores, as investigações devem seguir desta forma", disse Coelho.

As menores foram encaminhadas a um abrigo e a polícia procura pelos familiares de cada uma delas. Se caso for comprovado que a família de alguma das meninas teria o conhecimento da situação, o responsável deverá ser indiciado, conforme a polícia.

Marconde foi autuado em flagrante por favorecimento à prostituição. O suspeito não tinha nenhuma passagem pela polícia e será levado para Audiência de Custódia, no fórum Henoch Reis, na Zona Centro Sul da capital.

