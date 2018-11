Homem é morto com três tiros em bar da Zona Sul

Manaus - Um homem identificado como William Figueiredo das Chagas, de 27 anos, foi morto com três tiros, dentro de um bar localizado na rua Marechal Deodoro, Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informaram que a vítima estava jogando sinuca, ao ser surpreendida por dois homens, que chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta.

Dentro do bar, um dos suspeitos sacou uma arma, e efetuou três tiros na vítima. William foi atingido no tórax, costa e braço. Ele foi socorrido por familiares e levado ao SPA da Zona Sul, porém chegou morto na unidade de saúde.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. Apesar do crime ter as características de uma execução, a família negou, em depoimento, o envolvimento da William com o trafico de drogas.

A motivação do crime é investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

