Suspeito de estuprar enteado de um ano é preso no Cidade de Deus

Manaus - Um homem identificado comoJoabi Farias de Matos, de 30 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão. Além de ser investigado pelo assassinato de uma jovem de 15 anos, ocorrido em 2013, o suspeito pode responder por estupro do enteado de um ano e seis meses.



O homem foi preso na residência dele, por volta das 18h da última quinta-feira (22), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).



O homicídio em questão, no qual Joabi é investigado, ocorreu em 19 de junho de 2013 e teve como vítima Bianca de Oliveira Gomes, com 15 anos à época.

Suspeita de estupro contra bebê

Outro caso de suspeita de estupro, ocorreu no último dia 19 de novembro, quando o homem foi flagrado pela esposa e mãe do menino, dentro do quarto do casal.

Segundo a denúncia da esposa, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Depca), Joabi chegou em casa na segunda-feira (19), embrigado e foi para o quarto onde estava à criança. Momentos depois ao abrir a porta, a mãe flagrou Joabi sem roupas e em posição de ato sexual com a criança.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames, mas o laudo ainda não está disponível.



A prisão de Joabi ocorreu em razão de um mandado de prisão preventiva que já estava aberto na Depca, pela morte da adolescente Bianca, expedido pela Juíza Ana Paula de Medeiros Braga.



Coelho ressaltou que Joabi prestou depoimento na delegacia sobre o caso de estupro em investigação. Após o interrogatório, o homem foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em razão do mandado de prisão preventiva. Ele ficará à disposição da Justiça.

