Favela do 'Bariri' é palco de mortes pelo tráfico de drogas em Manaus

Manaus - A guerra entre traficantes e organizações criminosas dentro da favela Bariri, no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus, também conhecida como “Matinha” está ocasionando a morte de inocentes, pessoas envolvidas com a criminalidade e até policiais militares.



Conforme informações do Instituto Médico Legal (IML), em onze meses deste ano, 11 pessoas foram assassinadas na região e pelo menos 10 moradores da localidade foram feridos ou mutilados por tiros.

Criança morre na guerra do tráfico

Em um dos casos mais trágicos e emblemáticos para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o estudante Janderson Vieira Queiroz, 9, o “Jandinho” foi morto a tiros, em agosto, dentro de um carro na companhia do padrasto, o ex-presidiário e vendedor Jandervan Santana Cabo Verde, 37, que estava marcado para morrer na comunidade.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o alvo dos criminosos era Jandervan e o garoto morreu vítima de bala perdida. Jandervan respondia no Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), por roubo e assassinato. O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Toque de recolher

A moradora Auxiliadora Nogueira, 54, afirmou que tem medo de sair nas ruas, pois os traficantes do local estão fazendo toque de recolher na região. “O nosso bairro já muito tranquilo, mas hoje esses jovens estão brigando por drogas. Nos fins de semana sempre ouvimos tiros e ficamos assustados. A polícia vêm só que nunca resolve o problema”, disse a mulher.

Conforme um policial da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que pediu para não divulgar o nome, o bairro Presidente Vargas é uma área crítica para a segurança pública do Amazonas.

" “Na região do Bariri existem muitos usuários de drogas. Fazemos os patrulhamentos diariamente, realizamos prisões, mesmo assim a situação continua muito complicada. A luz do dia os viciados em pasta-base ficam iguais zumbis, no meio da rua. A maioria deles são olheiros dos traficantes, então a situação fica difícil, pois parte da comunidade é conivente com a criminalidade”. " Policial da Cicom,

Caso de policial morto



O policial militar das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), cabo Taynan Régis Barreto, 32, também foi uma das vítimas da guerra do narcotráfico na região do Bariri, no mês de junho de 2018.

De acordo com a DEHS, Taynan foi morto em um confronto com traficantes da localidade quando estava em um veículo descaracterizado com mais dois policiais fazendo reconhecimento de área para possíveis prisões. Taynan chegou a dar entrada em uma unidade de saúde do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Feridos e assassinato

Em outubro deste ano, o adolescente Kaio Felipe da Silva, 16, morreu após ser alvejado a tiros na rua Walter Rayol, comunidade Bariri, bairro Presidente Vargas. Outras três pessoas também foram baleadas na ação criminosa. De acordo com a polícia, o crime tem relação com o tráfico de drogas.

Operações

No mês passado, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) fez uma operação na região para coibir a criminalidade. Na época, o coronel da Polícia Militar Amadeu Soares, titular da SSP-AM) afirmou que as mortes que aconteceram no “Bariri” estão sob investigação e garante medidas ostensivas para levar segurança aos moradores daquela região. “Essas mortes são oriundas da guerra de facções e estão sob investigação, mas enquanto se investiga, nós vamos continuar nas ruas para que a população fique tranquila e em paz”, disse o secretário.

Quem manda na área?

O coronel disse ao EM TEMPO que quem manda na região do Bariri é o Estado e não facção. “Quem está fazendo o mal será preso”, disse Soares, que garantiu que as equipes só sairão das ruas quando resolverem a situação, no entanto, os crimes voltaram a acontecer na área e os moradores são os que mais sofrem com essa situação caótica.

Leia mais:

Criminosos invadem Bariri, matam um e deixam cinco feridos

Corpo sem cabeça é encontrado no Lago do Bariri em Manaus