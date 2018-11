Casa cai para bandidos envolvidos em assaltos na Cidade Nova

Suspeitos de roubo no bairro Cidade Nova são presos pela Rocam | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens que praticavam roubos no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foram presos na madrugada deste domingo (25), por policiais da Rocam, após patrulhamento ostensivo.



De acordo com a polícia, Jhonnathan de Oliveira Mota, de 27 anos, Evandro da Silva Melo, de 22 anos e Alessandro Augusto de Oliveira Alencar, de 26 anos, atuavam na área, em um carro Gol de cor prata, e estariam cometendo roubos a pedestres. Um dos comparsas foi detido na Avenida Noel Nutels e indicou o local onde estaria o restante da quadrilha.

A equipe deslocou-se ao endereço indicado e conseguiu recuperar celulares e um veículo Fiat Pick-up Strada de placa PHB 3012 roubados, além de apreender uma arma de fogo e substâncias entorpecentes.

Com os criminosos foram apreendidos: um revólver calibre 32 com seis munições, uma porção grande de maconha tipo skank, três porções médias de oxi, 42 porções pequenas de oxi, 85 pinos de cocaína, R$ 800 em espécie, além de um veículo Fiat Strada de cor branca e placa PHB 3012, com restrição de roubo.

Após a prisão, os suspeitos foram apresentados no 6º Distrito Policial (DIP) para providências junto à justiça. Os envolvidos possuem passagem por tentativa de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes.

