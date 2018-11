Mecânico é baleado no pescoço em roda de amigos na Cidade de Deus

Mecânico baleado foi levado ao Hospital Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - Um mecânico, de 23 anos, foi baleado com um tiro no pescoço, no início da manhã deste domingo (25), na rua São João, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, enquanto conversava, em uma roda de amigos.



Testemunhas informaram à reportagem que o rapaz conversava com os colegas, quando foi surpreendido pelo atirador em um carro, modelo Ônix, de cor branca.

“Estávamos comemorando o aniversário de uma amiga, saímos de um bar e fomos para a casa de outro amigo. O proprietário da casa tem filhos, então, fomos fumar cigarros na calçada, em frente da residência. Éramos sete pessoas, quando surgiu esse carro e atirou três vezes em nossa direção”, disse uma estudante de 18 anos, amiga da vítima.

A estudante, que por pouco não foi atingida, relatou que ninguém do grupo tem envolvimento com crimes e negou que houvesse ocorrido alguma discussão no local.

O suspeito fugiu sem ser identificado. A vítima foi socorrida pelos amigos e levada ao Hospital Platão Araújo, na Zona Leste.

O mecânico chegou consciente na unidade de saúde e será transferido ao Hospital João Lúcio. A Polícia Civil deve investigar o caso.

