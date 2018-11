Acidente entre carro e moto deixa um ferido no Monte das Oliveiras

Motociclista fica ferido em acidente no Monte das Oliveiras | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um motociclista, de 53 anos, ficou ferido após colidir a moto contra um carro, na manhã deste domingo (25), por volta da 9h40, em frente à um shopping, localizado na avenida Arquiteto José Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Em razão do acidente, o trânsito ficou lento na região.



O proprietário do carro, que trabalha como motorista de aplicativo, alegou que o motociclista avançou o sinal vermelho, entre um trecho de retorno e a via principal.

“O sinal verde estava aceso e fiz a manobra do retorno quando ele me atingiu. Estava com passageiros que viram que eu não cometi nenhuma infração, inclusive outros motorista que estavam atrás e seguiram viagem”, contou o motorista, de 26 anos.

O motociclista estava consciente e apresentava apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Samu ainda no local do acidente e levado a uma unidade de saúde da capital. Ele negou as acusações de ter ultrapassado o sinal vermelho.

Policiais militares da 26a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência.